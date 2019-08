Lusso, maggiori possibilità nei mercati emergenti

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo GAM Investments i consumatori finali cinesi continuano a essere un’area di primaria importanza se si considera il mercato del lusso. L’ascesa dei millennial e della successiva Generazione Z, che attualmente ricopre 415 milioni di persone in Cina e 440 milioni in India, sta rivoluzionando il settore del lusso. È anche interessante osservare che il 70% dei millennial cinesi è già proprietario di casa, quindi a livello teorico buona parte del loro reddito può essere utilizzato per spese discrezionali.

L’ultima fase dell’evoluzione del lusso, dai semplici beni come ad esempio una borsa ai servizi e alle esperienze di lusso, come salute, benessere e viaggi sta espandendo l’universo delle opportunità che si presenta agli investitori attivi.

Negli ultimi vent’anni l’indice World Textiles, Apparel & Luxury Goods ha superato del 10% l’anno l’indice MSCI Emerging Markets. E, dato che la maggior parte dei brand del lusso sono in mano a società europee o statunitensi, il livello di attenzione agli interessi degli investitori e della corporate governance nel settore è più elevato di quello registrato nell’azionario emergente.