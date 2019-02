Lusso, Hermes non delude: vendite in crescita, outlook ottimista

editato in: da

(Teleborsa) – Ottimo avvio di seduta per Hermes, in buon rialzo (+1,46%) sulla Borsa di Parigi. Il colosso francese del lusso ha annunciato, relativamente al 2018, un incremento dei ricavi del 10% a 5,966 miliardi di euro, precisando che agli attuali tassi di cambio l’aumento è del 7,5%. Questi risultati, leggermente al di sopra delle attese degli analisti, sono stati giudicati positivi dal Gruppo in quanto favoriti principalmente dal miglioramento dei volumi e da una buona performance in tutte le aree geografiche.

Nel solo quarto trimestre il fatturato è salito del 10% (+9,6% a tassi correnti) portandosi a quota 1,65 miliardi di euro.

Proposto un acconto sul dividendo di 1,50 euro ad azione.

Quanto all’outlook, per il 2019 il produttore delle iconiche borse Kelly ha confermato l’obiettivo di un aumento del fatturato a tassi di cambio costanti.

Hermes ha inoltre anticipato che il 2018 si chiuderà con un margine operativo vicino al 34%, in leggero calo rispetto al 34,6% archiviato nel 2017 (livello, questo, definito “eccezionale”).

I risultati completi saranno pubblicati il prossimo 20 marzo.