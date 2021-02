Lusso e sostenibilità, presentata la nuova strategia Jaguar Land Rover

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo britannico Jaguar Land Rover ha presentato oggi una nuova strategia globale che guiderà il prossimo decennio della società, puntando su una “rivisitazione altamente sostenibile del lusso moderno”, su esperienze esclusive per il cliente e “un positivo impatto sociale”. Il piano presentato dal CEO Thierry Bolloré prevede emissioni zero di carbonio entro il 2039 e l’elettrificazione di tutte le gamme.

Tutti i principali veicoli sia Jaguar, sia Land Rover saranno disponibili in versione totalmente elettrica entro la fine di questo decennio, mentre il primo modello Land Rover completamente elettrico arriverà nel 2024. Inoltre, nei prossimi cinque anni, Land Rover darà vita a sei varianti completamente elettriche, con l’obiettivo di essere il leader mondiale nel segmento dei SUV di lusso. L’azienda prevede che, entro il 2030, il 100% delle vendite Jaguar e il 60% delle Land Rover vendute sarà equipaggiato con motorizzazioni senza terminali di scarico.

Per realizzare l’ambizioso piano, l’azienda avvierà una più stretta collaborazione e condivisione di contenuti con le aziende di Tata, il gruppo che la controlla dal 2008, quando cioè il gruppo indiano acquistò i due storici marchi da Ford. “Si tratta di un’opportunità davvero unica – ha affermato Bolloré – Altri devono fare affidamento esclusivamente su partnership e accordi esterni, ma noi abbiamo un accesso privilegiato a tutto ciò che ci consentirà di poterci protendere in avanti in modo rapido e con fiducia”.