Lunedì nero per i mercati europei

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento debole anche per le principali Borse europee, che seguono la scia ribassista disegnata dai listini asiatici sui timori per l’avanzata del coronavirus e il fallimento del primo voto al Senato USA sul maxi pacchetto anti-pandemia.

Nel pomeriggio si riuniranno in teleconferenza i ministri finanziari dei 27 Stati membri UE per discutere le misure da prendere contro il Covid-19. Dal fronte macro è attesa soltanto la fiducia dei consumatori nell’Euro zona a marzo.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,09%, a 22,61 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +201 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,65%.

Nello scenario borsistico europeo lettera su Francoforte, che registra un importante calo del 3,71%. Affonda Londra, con un ribasso del 4,33%. Crolla Parigi, con una flessione del 3,63%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,69%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+2,57%) e viaggi e intrattenimento (+1,62%).

Nel listino, i settori tecnologia (-4,45%), automotive (-4,13%) e bancario (-3,72%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+3,92%), Diasorin (+3,23%), Nexi (+2,15%) e Atlantia (+1,11%).

Giù CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -11,71%.

Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 6,10%.

Vendite a piene mani su Leonardo, che soffre un decremento del 5,08%.

Pessima performance per STMicroelectronics, che registra un ribasso del 4,68%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+6,36%), SOL (+4,38%), Fincantieri (+4,02%) e Banca MPS (+2,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Illimity Bank, che ottiene -5,38%.

Sessione nera per Italmobiliare, che lascia sul tappeto una perdita del 4,91%.

In caduta libera Technogym, che affonda del 4,37%.

Pesante Inwit, che segna una discesa di ben -4,37 punti percentuali.