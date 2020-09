Lunedì nero a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Prima seduta della settimana in rosso per la borsa di Wall Street a causa dell’incremento dei nuovi casi di coronavirus e dei timori per possibili nuove misure di lockdown.

Tra gli indici statunitensi, forte calo del Dow Jones (-2,69%), che ha toccato 26.913 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 3.254 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,58%); come pure, pesante l’S&P 100 (-1,74%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-4,16%), beni industriali (-3,93%) e energia (-3,86%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Apple (+0,6%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -5,82%.

Pesante DOW, che segna una discesa di ben -5,43 punti percentuali.

Seduta drammatica per 3M, che crolla del 5,27%.

Sensibili perdite per Caterpillar, in calo del 4,94%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Lam Research (+2,15%), Netflix (+1,91%), Electronic Arts (+1,79%) e Intuit (+1,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Illumina, che prosegue le contrattazioni a -6,99%.

In apnea Wynn Resorts, che arretra del 6,55%.

Tonfo di Tripadvisor, che mostra una caduta del 6,46%.

Lettera su Marriott International, che registra un importante calo del 6,41%.