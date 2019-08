editato in: da

(Teleborsa) – Luglio record per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il movimento passeggeri è cresciuto di oltre 50mila unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno, salendo a quota di 775.303, +7,5 %. In pratica 25mila viaggiatori al giorno. Della stessa percentuale sono aumentati i movimenti aerei, arrivati a 5.506.

Nei primi sette mesi dell’anno i passeggeri transitati nello scalo palermitano sono stati 3.960.000, con un incremento percentuale del 7,6 % rispetto al periodo corrispondente del 2018. I due terzi dell’incremento del movimento passeggeri è maturato sui voli internazionali. Sulle rotte internazionali primeggiano le destinazioni di Parigi Orly, Madrid, Mosca, Bucarest, Monaco di Baviera; su quelle nazionali crescita di traffico verso Malpensa, Napoli, Genova, Verona.

Commenti soddisfatti di Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, il quale vede nei numeri la prospettata continuità di crescita a cui si accompagnano i lavori recentemente avviati per l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali.