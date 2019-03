Lufthansa sceglie motori Trent per Dreamliner e A350 XWB

editato in: da

(Teleborsa) – Rolls-Royce è stata scelta da Lufthansa Group per motorizzare 40 nuovi aerei. 20 Boeing 787 Dreamliner saranno equipaggiati con il motore Trent 1000 e il motore Trent XWB fornirà la potenza a 20 Airbus A350 XWB. Inoltre, Rolls-Royce fornirà i suoi servizi TotalCare® a lungo termine per entrambi i tipi di motore.

Il Trent XWB è il più efficiente grande motore aereo attualmente in servizio e il motore per aerei widebody più venduto al mondo con oltre 1.800 in servizio o ordinati. La compagnia utilizzerà l’ultima versione del Trent 1000, il Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency, New Technology), offrendo un’elevata efficienza nei consumi e bassa rumorosità. Il Trent 1000 ha motorizzato il primo volo e l’entrata in servizio di ogni versione del Dreamliner – il 787-8, 787-9 e 787-10 e incorpora la tecnologia che contribuisce al Dreamliner a raggiungere il 20% di efficienza in più rispetto all’aereo che sostituisce, oltre ad avere un impatto acustico che è la metà degli aerei della generazione precedente.

Gli aerei ordinati si aggiungeranno ai 20 A350 alimentati da Trent XWB che Lufthansa ha già ordinato. Più di 80 aerei widebody motorizzati Rolls-Royce sono in servizio con le compagnie aeree del gruppo Lufthansa. La famiglia Trent, che comprende sette diversi motori, ha accumulato più di 125 milioni di ore di volo da quando il primo Trent è entrato in servizio nel 1995. EMA – Europea Microfusioni Aerospaziali, nel suo stabilimento di Morra de Sanctis (AV) realizza palette e statori per la turbina sia del Trent 1000 che per il Trent XWB.