Lufthansa ritira offerta su Niki

(Teleborsa) – Lufthansa abbandona i propositi di fusione tra Niki e la propria controllata Eurowings.

La big tedesca dei cieli ha infatti annunciato il ritiro dell’offerta sulla compagnia di proprietà di Air Berlin per venire incontro alle richieste della Commissione europea.

L’Antitrust UE ha infatti dichiarato che l’acquisto di Niki e Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), altra compagnia di Air Berlin in via di dismissione, non sarà accettata nonostante Lufthansa abbia già proceduto alla cessione di alcuni slot.

Pertanto il vettore ha deciso di ritirare l’offerta su Niki.

Come noto, a metà ottobre Lufthansa ha siglato un accordo con Air Berlin per rilevarne Niki e LGW allo scopo di aumentare la capacità della flotta di Eurowings.