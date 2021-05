Lufthansa positiva in Borsa su offerta di 100 destinazioni per vacanze estive

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo Lufthansa, che si attesta a 11,04 sulla Borsa di Francoforte, con un aumento del 2,81%. La compagnia di bandiera tedesca e la sua controllata low cost Eurowings intendono offrire oltre 100 destinazioni per le vacanze della prossima estate, secondo quanto dichiarato nel weekend dal CEO Carsten Spohr.

“Questo è un record assoluto nella storia del gruppo“, ha detto al giornale tedesco Bild, chiedendo che i passeggeri vaccinati debbano affrontare meno restrizioni. “Alcuni paesi stanno aprendo i loro confini per i vaccinati. Ci aspettiamo che altri si uniranno – ha detto Spohr – Abbiamo quindi bisogno di certificati digitali e internazionali di vaccinazioni e test per sostituire finalmente le misure di quarantena difficilmente controllabili”.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 11,16 e successiva a quota 11,39. Supporto a 10,94.