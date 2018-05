Lufthansa, in arrivo altri quattro Boeing 777 per modernizzare la flotta

editato in: da

(Teleborsa) – Lufthansa continua a modernizzazione la propria flotta. La compagnia aerea tedesca e Boeing hanno completato un ordine per altri quattro aerei Boeing 777 con la fusoliera larga, del valore di 1,4 miliardi di dollari ai prezzi di listino.

“L’ordine per il nuovo aereo a lungo raggio evidenzia la strategia del Gruppo Lufthansa di allocare prevalentemente la crescita all’interno del suo sistema multi-hub in cui costi e qualità offrono le migliori condizioni per investimenti redditizi”, ha affermato il Gruppo in una nota.

In particolare due aerei Boeing 777-300ER (Extended Range) andranno alla Swiss International Air Lines (SWISS), vettore nazionale della Svizzera e membro del gruppo Lufthansa.

L’ordine fornisce anche altri 777 per Lufthansa Cargo, uno dei principali operatori del trasporto aereo al mondo che serve quasi 300 destinazioni. “Siamo onorati che Lufthansa Group, un leader dell’aviazione in Europa e in tutto il mondo, stia espandendo la propria flotta con gli aeroplani 777”, ha affermato Ihssane Mounir, vicepresidente senior delle vendite commerciali e marketing di The Boeing Company. “L’ordine è un’altra testimonianza dell’enorme valore del 777 e della sua combinazione unica di lunga portata, efficienza eccezionale e massima affidabilità”.