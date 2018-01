Lufthansa Group, più di 8000 nuovi giovani dipendenti nel 2018

(Teleborsa) – Sarà di assistenti di volo la maggior parte degli 8000 nuovi giovani dipendenti che Lufthansa assumerà nel corso del 2018. Assistenti di volo che lavoreranno per varie compagnie aeree del Gruppo. Solo di base negli hub di Francoforte e Monaco saranno 2500. Nel complesso, le compagnie aeree di Lufthansa Group A.G., la più grande compagnia aerea della Germania, impiegheranno oltre 4.000 nuovi elementi con questa funzione. Le altre figure riguarderanno piloti, meccanici e personale di terra. L’anno scorso, oltre ai tradizionali mezzi di reclutamento, Lufthansa ha svolto 11 “flight attendant castings” per la ricerca appunto di assistenti di volo, che hanno suscitato grande interesse.

In particolare, ad esempio, circa 500 nuove assunzioni sono in programma per Lufthansa Technik in varie località. Austrian Airlines sta anch’essa assumendo un totale di oltre 500 nuovi dipendenti.

La formazione dei giovani ha un significato speciale per il Gruppo. Nell’anno di formazione 2017/18, 250 nuove reclute inizieranno a studiare nei Lufthansa Group in varie zone della Germania.

“Lufthansa è ancora una delle aziende più attraenti in Germania – dichiara Bettina Volkens, membro del Cda e Direttore risorse umane e Affari legali di Deutsche Lufthansa AG. – ed è il datore di lavoro ideale per molti candidati. L’anno scorso, oltre 100.000 domande sono state inviate al carrer portal http://www.Be-Lufthansa.com. Siamo molto orgogliosi di questo e siamo molto lieti di poter assumere di nuovo più di 8.000 dipendenti quest’anno”.