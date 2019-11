Lufthansa: accordo con sindacato assistenti di volo

editato in: da

(Teleborsa) – Lufthansa si è accordata con il sindacato degli assistenti di volo Ufo evitando una nuova ondata di scioperi dopo le due giornate che la settimana scorsa avevano causato circa 1.500 cancellazioni. Come riferiscono media tedeschi tra i quali il sito del quotidiano Handesblatt, lo hanno annunciato la compagnia aerea e il sindacato “Ufo”.

L’intesa è stata raggiunta a Francoforte dopo tre giorni di trattative al termine delle quali la compagnia ha fermato il procedimento presso il Tribunale del Lavoro col quale voleva misconoscere Ufo e sono stati concordati miglioramenti per i nuovi assunti. Il sindacato aveva minacciato di valutare altri scioperi in caso di fallimento del negoziato. Nello specifico, la vertenza riguarda spese e indennità per i circa 21 mila assistenti di volo della società capogruppo Lufthansa la quale, per mesi, non ha riconosciuto Ufo e aveva anzi intavolato trattative con il sindacato concorrente “Verdi”, ricorda Handelsblatt.