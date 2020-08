Lufthansa: 20% del Gruppo al governo federale tedesco

editato in: da

(Teleborsa) – Due nuovi consiglieri, in rappresentanza del governo tedesco, nell’organismo di supervisione del Gruppo Lufthansa in base a quanto previsto dal piano di salvataggio che ha portato liquidità per 9 miliardi di euro nelle casse della compagnia aerea.

Angela Titzrath e Michael Kerkloh, subentrano a Monika Ribar, membro del consiglio di supervisione dal 2014 e Martin Koehler, che ne ha fatto parte negli ultimi dieci anni cui era entrato nel 2010.

In seguito all’operazione, il governo federale diventa azionista del Gruppo Lufthansa al 20%, percentuale che potrà incrementare al 25% più un’azione come contromossa a un eventuale tentativo di scalata ostile.