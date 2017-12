Lucisano Media, tre film conquistano 12 milioni di spettatori nel terzo quadrimestre

(Teleborsa) – Oltre 12 milioni di spettatori e un’audience media del 17%. Sono i numeri con cui tre opere prodotte da Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, hanno conquistato la vetta della classifica dei film più visti in tv nel terzo quadrimestre 2017.

Una tripletta messa a segno da “Io che amo solo te”, “La cena di Natale” e “Scusate se esisto!”, tutti in onda su Rai Uno.

“Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi”, ha commentato Federica Lucisano, Ad di Lucisano Media Group “perché testimoniano la forza della nostra library e come, oggi più che in passato, la vita di un’opera cinematografica non termini in sala ma possa continuare a regalare soddisfazioni e generare profitti anche su altre piattaforme”.