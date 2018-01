Lucisano Media, ok assemblea aumento capitale riservato

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Lucisano Media Group ha approvato la proposta di aumento di capitale riservato ad investitori qualificati attraverso l’emissione di 2,6 milioni di nuove azioni ordinarie con esclusione dell’esercizio del diritto di opzione.

L’aumento del capitale, che dovrà essere perfezionato entro il 30 giugno 2018, consentirà alla Società di aumentare il proprio flottante con l’obiettivo di migliorare la liquidità del titolo. Dal punto di vista finanziario permetterà alla Società di disporre di nuovi mezzi da destinare, da un lato, al consolidamento e ampliamento delle attività che rappresentano il core business del Gruppo e, dall’altro, allo sviluppo della nuova business unit che, come noto, la Società ha deciso di creare al proprio interno, relativa al settore della produzione di documentari, docufilm, docufiction e delle opere appena menzionate per i new media.

L’Assemblea straordinaria ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con facoltà di stabilire termini, modalità e condizioni e, in particolare, di definire l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale e determinare il numero di azioni di nuova emissione nonché il prezzo di sottoscrizione delle stesse (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore pro quota del patrimonio netto della Società riportato nel bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017.

In sede ordinaria, l’Assemblea ha deliberato di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e, conseguentemente, di nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.