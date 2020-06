Lucisano Media Group, da luglio riparte produzione cinematografica

editato in: da

(Teleborsa) – Lucisano Media Group, società quotata sul mercato AIM Italia annuncia il riavvio delle produzioni cinematografiche della controllata Italian International Film, a partire dal mese di luglio. Le attività erano state interrotte a marzo a causa della pandemia Covid-19.

Le associazioni delle imprese dell’audiovisivo, Anica, Apa, Ape e Lara hanno infatti firmato il protocollo sanitario che consentirà la ripresa delle produzioni cinematografiche e audiovisive.

La produzione del Gruppo riparte con “Lasciarsi un giorno a Roma”, regia di Edoardo Leo, per il quale è stato già concluso un accordo di pre-acquisto con Vision Distribution e di co-produzione con l’operatore spagnolo Neo Art Producciones, e con “Una famiglia mostruosa”, regia di Volfango De Biasi, per il quale è stato formalizzato un accordo di cessione diritti con Rai Cinema.

“E’ un momento molto emozionante per noi tutti e siamo lieti di poter ripartire con slancio”, ha affermato l’Ad Federica Lucisano, aggiungendo “abbiamosofferto per questa interruzione ma continuato con coraggio e dedizione a lavorare nelle retrovie, accogliendo anche con favore la moltiplicazione dei canali di distribuzione in atto”.

“Continuiamo a guardare sempre avanti, con vigore ed ottimismo consci che il cinema è l’arte del sogno, un sogno che si realizza continuamente, ogni qualvolta si inizi un’opera o ci si appresti a guardarla”.