Lucisano Media Group, approvato bilancio 2018

(Teleborsa) – Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 da parte dell’Assemblea degli Azionisti di Lucisano Media Group.

La società a capo del noto gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché nella gestione di Multiplex, tenuta la seduta in data odierna in seconda convocazione, ha reso noto ricavi totali pari a 37.149 mila euro, sostanzialmente in linea rispetto a quanto realizzato nel precedente esercizio in cui si attestavano a 38.389 mila euro. Il risultato è stato ottenuto nonostante il rinvio al 2019 dell’uscita in sala dell’opera “Non ci resta che il crimine”. Il margine operativo netto (EBIT) si è portato a 4.252 mila euro e risulta pari all’11% dei ricavi totali, con un risultato netto del periodo pari ad un utile di 3.814 mila euro, ovvero il 9% dei ricavi totali.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Lucisano Media Group, a 31.548 mila euro, è in aumento rispetto al valore registrato nel 2017 di 30.886 mila euro, principalmente a causa dell’effetto dei notevoli investimenti della controllata Italian International Film S.r.l. nella produzione diretta di tre opere filmiche nel trimestre ottobre – dicembre, i cui relativi incassi saranno conseguiti nell’esercizio 2019 e nelle acquisizioni internazionali di diritti che si tradurranno compiutamente in ricavi e flussi di cassa fra il 2019 e il 2020.

Oltre questi valori, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio 2018 realizzato dalla Capogruppo, pari 1,1 milioni di euro, come accantonamento a riserva legale per un 5%, come dividendo pari a 0,05 euro per azione con un dividend yield del 2,9 (prevedendo di connessione uno stacco di cedola il 13 maggio e pagamento a partire dal 15 maggio) e il residuo a Riserva Straordinaria.