Lucisano Media Group: accordo con M2 Pictures per la distribuzione di 4 titoli

(Teleborsa) – Lucisano Media Group – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana – e M2 Pictures hanno siglato un nuovo accordo per la co-distribuzione di 4 titoli che usciranno in sala tra il 2018 e il 2019. Si tratta del già annunciato Hotel Mumbai, thriller/drama diretto da Anthony Maras che racconta i tragici eventi dell’attentato terroristico di Mumbai nel 2008. Escape Plan 2 e 3, sequel del fortunato action/thriller. Hurricaine Heist, action catastrofico diretto dal regista di The Fast and the Furious e XXX Rob Cohen.

L’accordo ricalca quello siglato lo scorso anno dalle due società per la distribuzione congiunta della commedia francese Lolo e della commedia campione d’incassi in America Bad Moms – Mamme Molto Cattive.