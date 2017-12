Luci e suoni di dicembre raccontati da La Freccia. Protagoniste le città di Firenze, Torino e Salerno

(Teleborsa) – Le luci e i suoni di dicembre nelle nostre città sono i principali protagonisti, questo mese, de La Freccia, il travel magazine di FS Italiane in distribuzione gratuita sulle Frecce e nei FRECCIAClub di Trenitalia.

In copertina Firenze: fuochi d’artificio su uno splendido skyline notturno e un invito a scoprirne i lati meno conosciuti. Chiude l’edizione, novità assoluta, una sezione junior dedicata ai più piccoli, con 16 pagine di fumetti, giochi e attività interattive.

All’interno Torino e Salerno al centro di luminose iniziative all’insegna della cultura con Luci d’Artista. E anche nella città del Giglio una passeggiata serale lungo le scie del Firenze Light Festival, che fino al 7 gennaio rivestirà di nuova luce monumenti, piazze e i luoghi più suggestivi.

Nel capoluogo toscano ci accompagna lo scrittore underground Vanni Santoni: “Firenze è un personaggio da conoscere da vicino, va esplorata lontana dai cliché da cartolina e al calare della sera”, mentre lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini è la nostra guida a Torino.

Da non perdere in questo numero, un ritratto di Napoli del regista Ferzan Özpetek, che ritorna a illuminare il grande schermo con il thriller psicologico Napoli Velata, in uscita il 28 dicembre; le ricette cantate dello chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese: a lui il merito di aver saputo sdoganare la gastronomia riuscendo a impastarla con altri universi affini; l’intervista con Carlo Cavicchi, il più autorevole e blasonato giornalista di motori e automotive, ospite della rubrica Medialogando e il dialogo con il Maestro Gerardo Di Lella, il 1° gennaio sul palco della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium di Roma con la sua Grand O’rchestra.