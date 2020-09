LU-VE, risultati in crescita nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – LU-VE ha chiuso il primo semestre 2020 con un fatturato di 194,8 milioni, in crescita del 4,3%, ed un EBITDA di 21,8 milioni, in aumento del 7,3%.

Il periodo chiude con un utile netto di 6 milioni, in crescita del 6,7%. “I buoni risultati della prima parte dell’anno derivano dalla nostra strategia di crescita a lungo termine, fatta di diversificazione geografica e di prodotto, investimenti in R&D e acquisizioni mirate”, commenta l’Ad Iginio Liberali, aggiungendo “lo scenario macroeconomico futuro resta incerto ed è difficile fare previsioni. Tuttavia, sono certo che la forza dimostrata dai dirigenti e da tutti i collaboratori del Gruppo ci permetterà di perseguire gli obiettivi di crescita dei volumi e della redditività a medio e lungo termine””.

A giugno 2020 la posizione finanziaria netta era di 126,2 milioni, in miglioramento del 16,8% rispetto a giugno 2019, grazie a una generazione netta di cassa aggiustata nei 12 mesi di 29,7 milioni (in crescita del 16,5% rispetto al risultato a giugno 2019).