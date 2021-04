Lu-Ve, ok assemblea a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Lu-Ve ha approvato il bilancio d’esercizio e deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,27 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola), pagabile a partire dal 5 maggio 2021, con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021.

I soci hanno inoltre deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2020 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.