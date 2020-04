LU-VE, forte crescita fatturato e ordini primi tre mesi

editato in: da

(Teleborsa) – LU-VE ha annunciato i dati operativi del 1° trimestre, che evidenzia un fatturato in crescita del 23,7% a 100,3 milioni ed un portafoglio ordini al 31 marzo 2020 quasi raddoppiato (+96,4%) a 88,6 milioni. A parità di perimetro, il fatturato rimane sostanzialmente costante e il portafoglio ordini cresce del 19,3%.

Frattanto, il titolo registra un’ottima performance in borsa, dove scambia in rialzo del 2,86%. La situazione di medio periodo di Luve resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità di estensione della fase ribassista. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,95 Euro. Supporto visto a quota 10,65. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,25.