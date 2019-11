LU-VE avvia produzione stabilimenti Cina e Polonia

editato in: da

(Teleborsa) – LU-VE ha dato via all’attività produttiva nei nuovi stabilimenti in Cina e in Polonia, costruiti nell’ambito di un piano di sviluppo internazionale che punta sui mercati con forte potenziale di crescita in Asia ed Europa.

Situato a Tianmen nella Provincia dello Hubei (Cina centromeridionale), il nuovo stabilimento cinese di LU-VE dedica alla produzione 15.000 metri quadri – il doppio rispetto al precedente sito di Changshu (Area di Shanghai) – dei 19.000 totali, sfruttando una riduzione dei costi di affitto, un efficientamento dei processi produttivi e una maggiore vicinanza ai principali clienti in Cina.

L’espansione di LU-VE prosegue anche in Europa e in particolare in Polonia: recentemente è stata avviata l’attività anche nel sito della controllata SEST LU-VE Polska, con 21.000 metri quadri dedicati alla produzione sui 60.000 totali del terreno, acquistato a maggio 2017 nel parco economico di Gliwice.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)