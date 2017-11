Lowe’s sorprende con la trimestrale, titolo in salita nel pre-market USA

(Teleborsa) – Il colosso statunitense del fai-da-te ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 872 milioni di dollari, pari a 1,05 dollari per azione, più che duplicato se confrontato con i 379 milioni (43 cents per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Le stime degli analisti erano per un EPS di 1,02 dollari.

Le vendite di Lowe’s sono cresciute del 6,6% a 16,7 miliardi superiori ai 16,5 miliardi stimati dal consensus.

Il titolo Lowe’s nel pre-mercato statunitense segna un frazionale rialzo.