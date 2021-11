Lowe’s alza nuovamente la guidance dopo terzo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) – Lowe’s, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato ricavi pari a 22,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai 22,3 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020 (le vendite comparabili sono cresciute del 2,2%) e ai 22,1 miliardi attesi dal mercato. L’utile diluito per azione è stato di 2,73 dollari nel periodo in oggetto, rispetto agli 0,91 dollari del terzo trimestre del 2020 e ai 2,36 dollari del consensus (secondo dati Refinitiv).

“Il nostro slancio è proseguito in questo trimestre, con vendite negli Stati Uniti in aumento di quasi il 34% su base biennale, poiché la nostra strategia Total Home sta risuonando sia con i clienti Pro che con quelli DIY. Nel trimestre, abbiamo guidato una crescita di oltre il 16% in Pro e 25% su Lowes.com. Abbiamo anche fornito l’espansione del margine operativo guidando la produttività attraverso un’esecuzione operativa disciplinata e una gestione dei costi”, ha commentato Marvin Ellison, presidente e CEO di Lowe.



“Guardando al futuro, rimango fiducioso nella nostra capacità di guidare ulteriori guadagni di quote di mercato, espansione del margine operativo e valore a lungo termine per i nostri azionisti”, ha aggiunto.

Nonostante il contesto economico rimanga incerto, Lowe’s ha deciso di rivedere al rialzo ancora una volta alzando le prospettive per i risultati operativi dell’intero anno fiscale 2021. Ora la società si attende un fatturato di circa 95 miliardi di dollari (contro una stima precedente di 92 milioni di euro), che rappresenta circa il 33% di crescita delle vendite comparabili su base biennale, un margine lordo in lieve aumento rispetto all’anno precedente e un risultato operativo in percentuale delle vendite (margine operativo) del 12,4%. Previsto un riacquisto di azioni per circa 12 miliardi di dollari. Per l’anno fiscale 2021, la società prevede spese in conto capitale fino a 2 miliardi di dollari.