Lowe’s alza la guidance 2021 dopo secondo trimestre oltre le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Lowe’s, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato ricavi pari a 27,6 miliardi di dollari nel secondo rimestre del 2021, rispetto ai 27,3 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020 (le vendite comparabili sono diminuite dell’1,6%) e ai 26,9 miliardi attesi dal mercato. L’utile diluito per azione è stato di 4,25 dollari nel periodo in oggetto, rispetto agli 3,74 dollari del secondo trimestre del 2020 e ai 4,01 dollari del consensus.

“I nostri ottimi risultati in questo trimestre dimostrano che la nostra strategia Total Home sta funzionando, con vendite negli Stati Uniti in aumento del 32% su base biennale”, ha commentato Marvin R. Ellison, presidente e CEO di Lowe’s. “Abbiamo anche ottenuto una significativa espansione del margine operativo attraverso la nostra attenzione disciplinata sulla promozione della produttività in tutta l’azienda”, ha aggiunto.

La società ha alzato le prospettive per i risultati operativi dell’intero anno fiscale 2021. Lowe’s si attende un fatturato di circa 92 miliardi di dollari (sopra le attese degli analisti per 91,58 miliardi di dollari) un margine lordo in lieve aumento rispetto all’anno precedente e un risultato operativo in percentuale sulle vendite (margine operativo) del 12,2%. Previsto un riacquisto di azioni per un minimo di 9 miliardi di dollari.