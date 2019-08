Lowe, cresce utile secondo trimestre e supera stime

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce l’utile netto di Lowe’s, rivenditore al dettaglio americano di articoli per la casa. Nel secondo trimestre, l’utile netto è salito a 1,8 miliardi, mentre l’EPS si è attestato a 2,15 dollari per azione, rispetto al consensus di 2 dollari per azione. Le vendite “same-store” (a parità di perimetro) sono cresciute del 2,3%,

La previsione di Lowe sugli utili rettificati per azione dell’esercizio è stata alzata da 5,45 a 5,65 dollari, mentre le vendite nette aumenteranno del 2% e le vendite same stores del 3%.

Il titolo Lowe’s a Wall Street guadagna quasi il 10%.