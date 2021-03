Lotteria scontrini non decolla

editato in: da

(Teleborsa) – Non decolla la lotteria degli scontrini. “Nei negozi, per ora, è un flop“. Così Confesercenti commenta la prima estrazione della lotteria dello scontrino, in programma per oggi, sottolineando che “gli associati segnalano che solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare”.

Nelle attività commerciali l’effetto lotteria – si legge nella nota – “si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni. Ma a pesare, probabilmente, anche le scarse possibilità di vincita: una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria normale– che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni – è un migliore investimento”.

Qualunque sia la causa – rileva Confesercenti – “l’introduzione della lotteria non ha portato nei negozi lo sperato incremento dei consumi, e ad oggi non sembra nemmeno aver generato un maggiore utilizzo della moneta elettronica. Su questo fronte, però, una valutazione esatta è difficile a causa della chiusura forzata di tantissime attività e del rallentamento dei consumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A qualche tempo di distanza dall’avvio, però, la lotteria sembra non avere ancora incontrato l’interesse dei consumatori. Ci chiediamo quindi se abbia ancora senso disperdere risorse in iniziative come questa o il cashback: si tratta di quasi 5 miliardi di euro in due anni, che potrebbero essere utilizzati per sostenere le imprese in una fase di forti ristrettezze”.