Lotteria scontrini, Codacons: concorso da sospendere subito

editato in: da

(Teleborsa) – Il Codacons ha chiesto che la Lotteria degli scontrini venga sospesa con effetto immediato e rinviata “a quando gli esercenti saranno in grado di garantire a tutti i consumatori pari possibilità di vincere i premi in palio”. L’associazione dei consumatori ha denunciato infatti il flop fatto registrare dal concorso, con la bassa adesione di consumatori ed esercenti.

“Il debutto della Lotteria degli scontrini è stato all’insegna dei problemi e dei ritardi – ha spiega il presidente Carlo Rienzi – La situazione attuale vede troppi esercenti con il registratore di cassa non aggiornato e quindi non in grado di consentire ai consumatori la partecipazione al concorso: questo significa che non tutti gli utenti possono oggi accedere alla Lotteria, con una evidente lesione del diritto a partecipare ai concorsi a premio che, per legge, devono mettere tutti i soggetti nelle medesime condizioni di accesso alle vincite”.