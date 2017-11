L’oro Made in Italy in passerella alla fiera internazionale di Dubai

(Teleborsa) – La splendida e ricca Dubai illuminata per quattro giorni dai gioielli e dalla moda: prende il via oggi 15 novembre alle 14 ora italiana, per concludersi il 18 novembre il VOD Dubai International Jewellery Show, il principale evento internazionale sul tema dell’arte orafa e dei gioielli, che si svolgerà al Dubai World Trade Centre. L’evento viene organizzato da DV Global Link, una joint-venture tra Dubai World Trade Centre (Dwtc) e Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

Quattro giorni di incontri con Celebrities e sfilate di lusso per la più importante fiera del settore, in cui confluiscono le due più importanti fiere degli Emirati: il VICENZAORO Dubai dedicato agli operatori del settore e la Dubai International Jewellery Week rivolta ai consumatori.

Non solo specialisti ma anche ricchi acquirenti da ogni parte del mondo…

A seguito del grande successo del road-show pre-promozionale, durato tre mesi e guidato da Luca Veronesi in qualità di Show Director, una delegazione di primo piano ha messo insieme i principali brand di gioielleria del mondo che Dubai abbia mai visto. Ci si aspetta, dunque, che ad attraversare le porte del Dubai World Trade Centre siano consumatori con elevata capacità di spesa, rivenditori ufficiali dei migliori brand, rivenditori di più brand, grossisti, rivenditori online e oltre 400 hosted buyer e premium buyer provenienti dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia e dai paesi di lingua russa.

La moda con i gioielli

Oltre alle strabilianti collezioni di diamanti e gioielli, i visitatori avranno la possibilità di assistere ogni giorno a sfilate di moda che metteranno in mostra le ultime tendenze grazie a modelli di fama internazionale. Il VOD Dubai International Jewellery Show collaborerà infatti con la Arab Fashion Week, per mostrare alla facoltosa società di Dubai la più impressionante raccolta di gioielli di lusso e di collezioni di moda.

La sfilata a tema “oro” della giornata d’apertura, intitolata “Extreme Sophistication”, darà un tocco di luce alle passerelle, mentre quella dedicata ai diamanti “The Master’s Archive” e alle pietre colorate “Fauvist Fantasy” prenderanno vita rispettivamente il secondo e il terzo giorno. Il giorno di chiusura invece, il 18 novembre, sarà dedicato in parte anche ai Jawhara Heritage Awards, premi pensati con l’obiettivo di promuovere i giovani talenti locali creando opportunità di carriera per gli stilisti della regione.

Ogni giorno incontri con gli influencer

Oltre a godere delle sfilate di moda, i visitatori e gli appassionati avranno modo di partecipare a incontri quotidiani con alcuni dei principali influencer e personaggi famosi della regione e di rimanere a stretto contatto con le loro icone di stile preferite. L’evento di quest’anno accoglierà Aishwarya Ajit il primo giorno, Nina Zandnia il secondo giorno, Nina Ali il terzo giorno e Nisa Tiwani il quarto giorno, che saranno intervistate dai redattori di alcune delle più famose riviste di moda e lifestyle di Dubai.