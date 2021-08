editato in: da

(Teleborsa) – Lonza sta investendo in Cina, per ampliare la sua capacità di produzione di prodotti farmaceutici presso il sito di Guangzhou. La società svizzera conta di completare la nuova linea produttiva entro il 2022 e creare più di 150 nuovi posti di lavoro e non ha reso noto quanto spenderà per l’ampliamento dello stabilimento.

Lonza è una società che produce componenti per le società farmaceutiche e fornisce fra gli altri, gli ingredienti per il vaccino COVID-19 di Moderna.