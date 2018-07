Longino & Cardenal sempre più vicina all’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Una nuova matricola sta per sbarcare sull’AIM Italia: Si tratta di Longino & Cardenal S.p.A., società attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e alberghi a livello nazionale ed internazionale, con sedi in Italia, ad Hong Kong e Dubai.

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie sull’AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è previsto per mercoledì 4 luglio 2018.

“Con la quotazione su AIM Italia – ha dichiarato Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C – ci proponiamo precisi obiettivi di sviluppo nell’ambito di un importante processo di crescita per linee esterne e di internazionalizzazione in mercati ad alto potenziale. Longino & Cardenal vanta un modello distintivo facilmente replicabile all’estero: un’intensa attività di scouting a livello globale, prodotti di eccellenza e logistica efficiente. Con la quotazione in Borsa si apre un nuovo importante capitolo della nostra storia che ci auguriamo possa consentire all’azienda di crescere a ritmi ancor più sostenuti”.