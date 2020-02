Londra prosegue rivoluzione “green” e investe sul clima

editato in: da

(Teleborsa) – La lotta al cambiamento climatico resta una delle questioni al centro del dibattito, destinata ad assumere sempre maggior importanza, da qui al prossimo futuro. Ed ecco che si allunga la lista dei Paesi che scendono in campo con misure e interventi ad hoc.

Il Regno Unito è pronto a mettere sul piatto 1,6 miliardi di dollari per sviluppare il più potente supercomputer meteorologico e climatico al mondo. Lo riporta Bloomberg sottolineando che il programma mira a ottimizzare il MET Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, come ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sviluppo internazionale Alok Sharma. La nuova macchina andrà a sostituire il supercomputer attualmente in uso nel Regno Unito, tra i 50 più potenti al mondo.

Riflettori puntati sulla Conferenza sul clima Cop26 – che il Regno Unito organizza in partnership con l’Italia, in programma a Glasgow a novembre – con il Premier Johnson che vuole affermare la leadership del Paese nello studio del clima oltre che nella riduzione di emissioni globali di gas serra.

IN PRIMA LINEA DALLA PRIMA ORA – Già lo scorso maggio, il Regno Unito aveva proclamato l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è stato il primo Paese al mondo a farlo. Tra gli obiettivi, il raggiungimento del livello zero di emissioni nocive prima della data finora indicata del 2050, l’incremento delle fonti rinnovabili, ma anche progetti di economia verde e un taglio dei rifiuti.

(Foto: Dominika Gregušová | Pexels)