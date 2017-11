London Stock Exchange in rosso. L’Ad Rolet si dimette

(Teleborsa) – Terremoto al vertice del London Stock Exchange Group. La società che gestisce la borsa di Londra ha comunicato le dimissioni con effetto immediato dell’amministratore delegato, Xavier Rolet, che doveva lasciare l’incarico entro la fine dicembre 2018.

La carica di Ad sarà assunta ad interim dall’attuale direttore finanziario del gruppo David Warren, “fino a quando non verrà nominato il nuovo successore”.

In bilico anche il presidente del CdA, Donald Brydon, che in ogni caso non sarà candidato nuovamente nel 2019.

Negativo l’andamento del titolo sulla piazza di Londra: -1,50%.