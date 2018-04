Logistica, Savino Del Bene si rafforza ancora negli Stati Uniti

editato in: da

(Teleborsa) – La logistica italiana si afferma sempre più nel florido mercato statunitense, dove si aprono nuove opportunità di business. La società fiorentina Savino Del Bene ha annunciato l’apertura di 4 nuove sedi in USA ed una acquisizione.

Nel primo quadrimestre 2018 ha inaugurato quattro nuovi uffici a Cincinnati, Nashville, Philadelphia, Phoenix, che vanno ad aggiungersi ai 14 uffici già presenti da anni sul territorio americano, a partire dal 1977 quando l’azienda aprì la prima filiale. Finalizzata anche un’acquisizione di uno spedizioniere locale a Kansas City.

L’apertura delle 5 nuove sedi americane è indicativa della strategia di espansione internazionale del Gruppo Savino Del Bene, che punta ad ampliare il suo network sui mercati più importanti, per assicurare ai propri clienti un servizio sempre più efficiente. Oggi il Gruppo Savino Del Bene è presente in tutto il mondo grazie a 200 uffici operativi con il Quartier Generale in Italia a Firenze ed oltre 4000 dipendenti.

I risultati economici confermano la strategia di internazionalizzazione che ha sempre caratterizzato Savino Del Bene. Il Gruppo italiano ha infatti archiviato l’esercizio 2017 raggiungendo un giro d’affari record di 1,5 miliardi di Euro, in aumento del 23% rispetto al 2016.