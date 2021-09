Logistica, Amazon aumenta dell’8% il salario di ingresso dei dipendenti

(Teleborsa) – Il colosso dell’e-commerce statunitense Amazon ha deciso di aumentare dell’8% la retribuzione di ingresso dei dipendenti della rete logistica. La misura è efficace dal primo ottobre, grazie all’incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, e la retribuzione d’ingresso passerà da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi. La nuova retribuzione d’ingresso – si legge in una nota della società – sarà quindi più alta dell’8% rispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica.

“Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”, ha commentato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. L’azienda ha detto di aver investito – dal suo arrivo in Italia nel 2010 – oltre 6 miliardi di euro nel Paese, creando più di 12.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 50 siti.