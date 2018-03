L’OCSE all’Italia: “Misure anti-povertà inefficaci, avanti con investimenti”

editato in: da

(Teleborsa) – (ANSA) – NEW YORK, 19 MAR – ”Negli ultimi dieci anni la poverta”’ in Italia ”e’ aumentata soprattutto fra i giovani, riflettendo l’inefficacia dei programmi anti-poverta”’. Lo afferma l’Ocse in un rapporto preparato per il G20 dei ministri finanziari e dei governatori della banche centrali che si apre oggi a Buenos Aires. ”Progressi sul fronte delle riforme dipendono sulla capacità di restituire fiducia migliorando l’efficienza della pubblica amministrazione e la lotta alla corruzione”.

“Le riforme strutturali” adottate dall’Italia “stanno iniziando a dare frutti ma, nonostante alcuni miglioramenti recenti, la crescita economica resta debole e la disoccupazione elevata, soprattutto fra i giovani”. Lo afferma l’Ocse in un rapporto preparato per il G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali a Buenos Aires.

I Governi dovrebbero implementare le riforme strutturali finalizzate ad assicurare una crescita più forte, più inclusiva e più sostenibile, mentre i più grande limiti dell’Italia restano la povertà, la disoccupazione e la corruzione. E’ quanto emerge da un rapporto preparato dall’OCSE per il vertice dei ministri finanziari del G20 a Buenos Aires.

Il rapporto denominato Going for Growth 2018 esamina in dettaglio le priorità delle riforme necessarie per ciascun paese e come queste potrebbero condurre ad una crescita di lungo termine,k che vada oltre la fase espansiva che stiamo vivendo, aumentando la competitività e la produttività, creando posti di lavoro e una economia più inclusiva e sostenibile.

Povertà e corruzione minano il futuro dell’Italia

Questo è il verdetto dell’Organizzazione che ha sede a Parigi riguardo la situazione italiana. Partendo dalla costatazione che la crescita resta debole e la disoccupazione elevata, specie fra i giovani ed i disoccupati di lungo termine, l’OCSE rivela che la sfida si gioca ancora su produttività e investimenti, sulla creazione di posti di lavoro e sulle competenze, ma anche sulla povertà infantile, che ha un’influenza negativa sulla vita degli adulti.

“Negli ultimi dieci anni, la povertà è aumentata soprattutto tra i giovani, riflettendo l’inefficacia dei programmi anti-povertà posti in essere dal governo”, rivela il rapporto, indicando che “maggiori investimenti in infrastrutture miglioreranno la produttività e quindi limiteranno il divario negativo del PIL pro capite rispetto ai paesi più avanzati dell’OCSE”.

“I progressi delle riforme dipendono anche dalla capacità di ripristinare la fiducia attraverso il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e la lotta alla corruzione“, si segnala.