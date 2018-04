Lo stallo politico non preoccupa i mercati: rendimento BTP ai minimi da dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Lostallo per la formazione del nuovo Governo in Italia dopo le elezioni del 4 marzo non sembra al momento impensierire gli investitori.

Il rendimento del BTP decennale è infatti in forte calo (-1,53%) all’1,72%, valore minimo da metà dicembre dello scorso anno mentre lo spread con il Bund tedesco si è ristretto ulteriormente a 122 punti base.

Di un certo aiuto anche il miglioramento delle stime sul PIL dell’Italia annunciato ieri dal Fondo Monetario Internazionale.

Tornano alla situazione politica, oggi il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, ha convocato per oggi, 18 aprile 2018, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.