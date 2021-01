Lo spread chiude a +124 punti, pesa il giudizio di Moody’s

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in rialzo per lo spread, con il differenziale tra BTP e Bund decennali che ha chiuso in area 124 punti, dopo aver toccato anche quota 126 durante la seduta. Il rendimento del titolo italiano è salito sopra quota 0,7%, sui massimi degli ultimi due mesi.

A pesare è l’ultimo rapporto pubblicato da Moody’s sulla situazione politica italiana, dove si legge che una maggioranza più fragile intensifica le sfide delle politiche post-pandemiche e che un’incapacità dell’Italia di trarre vantaggio dalle risorse europee del Next Generation UE “eserciterebbe probabilmente una pressione al ribasso sul suo profilo di credito”.