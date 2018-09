editato in: da

(Teleborsa) – La Consob comunica che Engadine Partners, Marshall Wace e Old Mutual Global, dal 17 settembre 2018, detengono una posizione ribassista su Azimut rispettivamente del 2,55%, dell’1,39% e dello 0,82%.

Intanto oggi in Borsa piccolo passo in avanti per la società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito, che porta a casa un misero +0,61%.