Listini europei deboli. Occhi su earning season in USA

(Teleborsa) – Milano è in calo insieme altre Borse di Eurolandia, mentre giungono segnali di debolezza dai derivati statunitensi che anticipano una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. Si prevede una seduta voltatile e con scambi ridotti sui mercati americani nel giorno del Columbus Day. Intanto gli investitori continuano a monitorare l’andamento dell‘inflazione, spinta dal caro energia e attendono una nuova tornata di conti trimestrali per verificare lo stato di salute dell’economia a stelle e strisce.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,86%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.

Tra gli indici di Eurolandia piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,45%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,24%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,33%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,72%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,78%, continuando la seduta a 28.327 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+1,86%), Banca Mediolanum (+1,24%), ENI (+0,98%) e Leonardo (+0,90%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Enel, che continua la seduta con -2,85%.

Pesante Amplifon, che segna una discesa di ben -2,71 punti percentuali.

Seduta drammatica per DiaSorin, che crolla del 2,41%.

Sensibili perdite per Azimut, in calo del 2,16%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Acea (+0,81%), FILA (+0,81%), Credem (+0,79%) e Danieli (+0,75%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -3,74%.

In apnea Esprinet, che arretra del 3,30%.

Tonfo di Saras, che mostra una caduta del 3,06%.

Lettera su Mutuionline, che registra un importante calo del 3,06%.