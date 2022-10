Listini europei cauti in attesa di FED e dati macro

(Teleborsa) – Avvio di settimana poco mosso per i listini europei, con gli analisti che aspettano indicazioni sull’andamento dell’economia dai dati macroeconomici in uscita e sull’evoluzione della stretta monetaria dalle riunioni delle banche centrali. Mercoledì è in calendario la riunione di politica monetaria della FED, che difficilmente invertirà la rotta riguardo all’aumento dei tassi. Giovedì, arriverà la decisione sui tassi della Bank of England.

Tra le principali Borse europee, si muovono sulla parità Francoforte e Londra; Parigi è negativa, riportando un moderato -0,3%. Madrid scambia in calo dello 0,5%. Andamento piatto per la Borsa italiana, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All-Share poco mossi. In leggero aumento (+0,2%) il FTSE Italia STAR e il FTSE Italia Growth (+0,3).

In marginale aumento lo spread, che si porta a quota +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23% e quello del Bund tedesco a 2,13%.

Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,2%, con il WTI che tratta a 86,8 dollari per barile e il Brent a quota 92,6 dollari al barile. In calo il Gas sulla piazza di Amsterdam, con il TTF in ribasso del 6% a 131 euro/MWh.



Seduta positiva per Campari, cheha siglato un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di Wilderness Trail Distillery. Il colosso delle bevande ha spiegato che la categoria del bourbon diventerà il secondo asse di sviluppo del gruppo dopo gli aperitivi.

Bene anche UniCredit, che ha apportato una leggera revisione al rialzo delle stime per il margine di interesse (NII) di quest’anno (esclusa la Russia) dopo le modifiche ai termini delle Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) della Banca centrale europea.