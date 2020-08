Liquidità, ABI: impegno banche ad agosto a pieno ritmo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Abi rileva che “i più recenti dati resi noti dalla Banca d’ Italia evidenziano a giugno 2019 la crescita dei prestiti bancari alle imprese del 3,7% e alle famiglie dell’1,6% rispetto al giugno 2019. Questo forte impegno delle banche per il sostegno dell’economia e per la ripresa dello sviluppo e dell’occupazione si evidenzia anche dall’ulteriore, continuo aumento, pure in agosto, delle domande presentate dalle banche al Fondo di Garanzia che ieri, 10 agosto, sono divenute 966mila, per circa 68 (67,91) miliardi di euro, di cui 815 mila fino a 30 mila euro, per 16,16 miliardi”.

Lo precisa l’ABI in una nota sottolineando che “l’impegno delle banche prosegue in pieno anche in questo mese d’agosto”.