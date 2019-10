L’ipotesi di tassare le SIM business solleva un coro di polemiche

editato in: da

(Teleborsa) – Weekend di polemiche sull’ipotesi di imporre una tassa sulle SIM business telefoniche. Le indiscrezioni sulla possibilità di inserire questo nuovo balzello nella Manovra hanno infiammato il dibattito, ma la paternità della proposta è stata ben presto rigettata dal M5S e dal Pd, venendo anche smentita dal MEF.

Il viceministro all’Economia, Laura Castelli, ha affermato che la proposta “trova la nostra ferma contrarietà” (del M5S, Ndr), mentre dal Pd si chiarisce “non è una nostra proposta ed in ogni caso è stata già accantonata”. Sembrerebbe che l’idea sia stata del Ministro all’Economia Roberto Gualtieri, ma anche il MEF l’ha definita “irricevibile“ ed è stata subito accantonata.

Ciò non ha impedito alle associazioni di categoria di levare un coro di proteste. Asstel ha manifestato la sua “assoluta contrarietà”, sottolineando che “il settore delle telecomunicazioni in Italia ha subito e continua a subire gravi perdite di valore, a causa di un mercato iper-competitivo, dei costi delle frequenze, e di regolamentazioni e normative penalizzanti. Non sopporterebbe un ulteriore aggravio, che si trasferirebbe inevitabilmente dai consumatori tassati ai bilanci delle imprese, già impegnate in rilevanti operazioni di riduzione dei costi, necessarie per compensare la contrazione di ricavi e margini”.

“Una tassazione delle SIM business – si sottolinea – non solo danneggerebbe pesantemente un pezzo cruciale dell’industria italiana, ma metterebbe in questione la trasformazione digitale del Paese, obiettivo che tutti, a partire dal governo,l affermano di voler perseguire con forza. Per questo ci auguriamo che le notizie apparse questa mattina sulla stampa vengano smentite con decisione e in via definitiva”.

Non solo le imprese operanti nel settore Tlc, ma anche i sindacati si mostrano piuttosto preoccupati. La Uilcom si dice contraria alla possibilità che si intervenga tassando le SIM telefoniche. “Il Settore Tlc – commenta su Twitter il segretario generale Salvo Ugliarolo – ha pagato un conto salato con le aste sulle frequenze 5G. Si rischia di penalizzare gli investimenti e soprattutto causare problemi seri sull’occupazione“.