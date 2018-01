L’inflazione torna positiva e batte le attese

(Teleborsa) – E’ quanto emerge dai dati dell’Istat, che ha pubblicato la stima preliminare.

Nel mese in questione, l‘indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, sale dello 0,4% su base mensile dopo il -0,2% di novembre e contro aspettative per un aumento più contenuto fino allo 0,2%. Su base annua l’indicatore aumenta dello 0,9% come rilevato a novembre.

L’incremento su base mensile dell’indice generale è dovuto prevalentemente agli aumenti dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,5%), cui si accompagna quello degli Energetici non regolamentati (+0,6%), degli Alimentari non lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (entrambi +0,4%).

Su base annua, la crescita dei prezzi dei beni decelera e si attesta a +1,1% (da +1,3% di novembre) mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi accelera di un decimo di punto percentuale (+0,6% da 0,5%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma quindi negativo e pari a -0,5 punti percentuali (era -0,8 a novembre).

In media, nel 2017 i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,2% dopo la lieve flessione del 2016 (-0,1%). L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta a +0,7%, un tasso solo di poco più elevato rispetto a quello del 2016 (+0,5%).

La stabilità dell’inflazione a dicembre 2017 è la sintesi di dinamiche opposte. L’accelerazione della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,8%, da +2,2% di novembre) è infatti bilanciata dal rallentamento della crescita dei prezzi sia dei Beni alimentari non lavorati (+2,5%, da +3,2% del mese precedente) sia dei Beni energetici non regolamentati (+4,4% da +5,0% di novembre).

Pertanto, a dicembre sia l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici confermano le stesse variazioni registrate nel mese precedente (rispettivamente +0,4% e +0,6%).

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +1,6% di novembre).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, cosiddetto carrello della spesa, salgono dello 0,1% in termini congiunturali e dell’1,5% in termini tendenziali da +1,7% di novembre.