Linee Guida Recovery Fund: ok da Commissione Lavori Pubblici Senato ad inserimento aeroporti

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione Lavori pubblici del Senato ha approvato e trasmesso alla quinta Commissione Bilancio e alla quattordicesima Commissione Politiche UE il proprio parere in merito alla Proposta di “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“.

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla Proposta di Linee Guida con alcune osservazioni che riguardano direttamente gli aeroporti.

La Commissione ha raccomandato di destinare le risorse in questione al settore delle infrastrutture, a partire da un effettivo sviluppo di sistemi a rete dei trasporti, dei porti e degli aeroporti nonché la rapida attuazione dei progetti dell’intermodalità tra le opportunità esistenti.

Inoltre, sempre secondo la Commissione, le Linee guida andrebbero integrate con un programma relativo agli investimenti nella rete aeroportuale che tengano conto, ove occorre, sia dell’incremento della capacità nazionale sia del consolidamento della capacità già esistente, così come emerge dai contenuti nell’aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti ed in particolare, sempre considerato che si tratta di servizi in concessione, di interventi a sostegno di progettualità inerenti l’adeguamento delle infrastrutture a sistemi avanzati di sicurezza, anche sanitaria, dei passeggeri e degli addetti aeroportuali, la modernizzazione e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture nonché a sostegno del potenziamento dell’accessibilità agli scali, dell’intermodalità, in primis laddove siano presenti opportunità strutturali (ferro, acqua, aria) più avanzate e dei livelli di qualità e sicurezza.

Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE valuteranno se recepire o meno le osservazioni espresse dalla Commissione Lavori pubblici integrandole di conseguenza nel proprio parere da esprimere all’Assemblea.

A questo proposto la scorsa settimana il Direttore Generale di Assaeroporti Valentina Lener ha preso parte al ciclo di audizioni sulle Linee Guida per la definizione del PNRR ricordando che: “Le infrastrutture aeroportuali sono essenziali in un Piano di sviluppo della mobilità integrato, sostenibile e interconnesso e sono un elemento centrale sia per la ripresa sia per nuove forme di economia. Riteniamo fondamentale che i progetti sviluppati in ambito aeroportuale rientrino nel Recovery Fund. In primis quelli che tendono alla tutela dell’ambiente, all’efficientamento energetico, alla digitalizzazione, oltre che al miglioramento dell’accessibilità e allo sviluppo dell’intermodalità”.