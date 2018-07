L’Indice del settore telecomunicazioni italiano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+0,60%)

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata in moderato rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l’EURO STOXX Telecommunications.

L’indice del settore telecomunicazioni italiano ha aperto a 13.320,67, in recupero dello 0,60%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l’indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni mostra un incremento dello 0,55% a 296,37.

Tra le azioni del Ftse MidCap, brillante rialzo per Inwit, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,38%.