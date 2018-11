L’indice del settore telecomunicazioni è in territorio positivo (+1,01%), brillante l’andamento di Telecom Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue l’intonazione cautamente positiva evidenziata dall’EURO STOXX Telecommunications.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.191,25 in crescita dell’1,01%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni si è mosso all’insegna della cautela a 291,73, dopo aver avviato la seduta a 290,87.

Tra le azioni più importanti dell’indice telecomunicazioni di Milano, seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene e porta a casa un +1,35%.