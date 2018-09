L’Indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi (-3,92%)

editato in: da

(Teleborsa) – Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l’andamento in discesa dell’EURO STOXX Telecommunications.

L’indice del settore telecomunicazioni ha chiuso la giornata a quota 10.964,38 con una perdita di 447,76 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l’indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni che arretra a 275,37, dopo una partenza a 278,94.

Nel listino principale, giornata da dimenticare per Telecom Italia, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,04% sui valori precedenti.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, aggressivo ribasso per Inwit, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,70%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso scomposto per Retelit, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,59% sui valori precedenti.

Chiusura negativa per Acotel Group, con un ribasso dell’1,64%.