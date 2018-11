L’indice dei titoli bancari in Italia inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+1,51%)

editato in: da

(Teleborsa) – Molto positiva la giornata per l’indice dei titoli bancari in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell’EURO STOXX Banks e che guadagna 121,29 punti, a quota 8.151,4.

L’indice bancario europeo intanto guadagna 1,39 punti, dopo un inizio di seduta a quota 97,96.

Nel listino principale, brilla UBI Banca, chiudendo la seduta con un aumento del 2,39%.

Effervescente Intesa Sanpaolo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,16%.

Bene Unicredit, con un rialzo dell’1,87%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell’indice bancario, allunga timidamente il passo Banca Popolare Sondrio, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,94%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta positiva per Banca Profilo, che avanza bene e porta a casa un +1,3%.